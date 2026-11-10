Стендап-комик Нурлан Сабуров готов вернуться в Россию, чтобы дать показания по уголовному делу о вымогательстве 100 миллионов рублей. Именно такую сумму, по данным Telegram-канала Mash, с артиста потребовали за помощь в отмене запрета на въезд в страну.

Предполагаемыми вымогателями оказались бывший сотрудник силовых структур и женщина, выступавшая посредницей. Они утверждали, что способны помочь юмористу решить проблемы с российскими властями, но за свои услуги потребовали крупное вознаграждение.

По информации Mash, представители Сабурова передали подозреваемым часть запрошенной суммы. После этого предполагаемых участников схемы задержали правоохранители.

Сам артист осведомлён о возбуждённом уголовном деле и сотрудничает со следствием. При необходимости он готов приехать в Россию и лично рассказать об обстоятельствах произошедшего.

Расследование продолжается, материалы пока не направлены в суд. Подробности предполагаемой схемы и точная сумма переданных денег не раскрываются.

Напомним, в феврале 2026 года Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Решение стало известно после того, как комика остановили на паспортном контроле в московском аэропорту Внуково. Впоследствии артист вылетел в Казахстан.