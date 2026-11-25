Легендарный американский певец Стиви Уандер с юмором отреагировал на многолетние слухи о том, что он якобы способен видеть. Музыкант предложил всем сомневающимся прокатиться с ним на автомобиле, пишет Page Six.

«Если вы верите, что я действительно могу водить или видеть, садитесь в мою машину, и мы посмотрим, что с нами произойдёт», — пошутил он.

Это заявление прозвучало 21 ноября во время концерта в Чикаго. Реплика 76-летнего исполнителя вызвала смех в зрительном зале, после чего артист продолжил выступление. Сейчас Уандер гастролирует в честь 50-летия своего культового альбома Songs in the Key of Life.

Музыкант потерял зрение вскоре после рождения из-за заболевания глаз, связанного с недоношенностью. Несмотря на это, на протяжении его карьеры периодически появлялись конспирологические теории о том, что за фирменными тёмными очками артист якобы скрывает способность видеть.

Уандер не впервые шутит на тему собственной слепоты. В 2024 году в подкасте с участием Барака Обамы он вспоминал, как в детстве успокаивал переживавшую за него мать, убеждая её, что судьба приготовила для него нечто большее.

А накануне Life.ru рассказывал, как певец SHAMAN ответил хейтерам после скандального номера с гитарой в Кремле. Исполнитель обвинил критиков в том, что они вырвали несколько секунд выступления из контекста, не разобравшись в творческой задумке.