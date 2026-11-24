Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) резко ответил хейтерам, раскритиковавшим его эпатажный номер с гитарой на юбилейном концерте в Кремле. Артист обвинил недоброжелателей в неспособности понять драматургию выступления и напомнил, что его творчество не ограничивается патриотическими песнями. Эмоциональным комментарием музыкант поделился, отвечая одной из подписчиц в своём телеграм-канале.

«В очередной раз охреневаю от узколобости и тупизны своих хейтеров. Я от всей души, более 6 месяцев готовил для вас программу, юбилейную, многожанровую и очень личную», — написал Дронов.

По словам певца, критики вырвали из контекста несколько секунд выступления, не разобравшись в задумке номера. Артист объяснил, что резонансный эпизод был частью рок-блока, а знаменитые рок-музыканты позволяли себе на сцене и более дерзкие выходки.

SHAMAN также сравнил свою работу с актёрским искусством. Он напомнил, что исполнителей ролей маньяков или участников откровенных постельных сцен не осуждают за поведение их персонажей, а, напротив, награждают за убедительное перевоплощение.

«Мои хейтеры видимо считают, что я уже пять лет пою только патриотику, причём весь концерт», — добавил исполнитель.

В отдельной публикации Дронов также объяснил, что на юбилейном концерте объединил разные музыкальные жанры — от народных песен и симфонических аранжировок до дерзкого рока. Каждую свою композицию артист воспринимает как отдельный моноспектакль.

Напомним, скандал разгорелся после появления в Сети кадров с концерта 22 ноября, на которых SHAMAN опустился на колени перед гитаристом и потянулся языком к его инструменту. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru посоветовал певцу отказаться от патриотического репертуара. А вот музыкант Юрий Лоза, напротив, вступился за коллегу, объяснив его поведение творческим порывом и сильными эмоциями.