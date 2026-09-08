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Регион
Опубликовано 8 сентября, 16:57

Сафонов назвал результатом усердной работы номинацию на награду «Вратарь года»

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов прокомментировал попадание в число претендентов на награду «Вратарь года». Футболист связал своё достижение с проделанной в течение года работой.

«Результат усердной работы в этом году», — написал Сафонов в своём Telegram-канале.

Российский вратарь вошёл в список из десяти кандидатов на награду. В сезоне-2026/27 Сафонов закрепился в статусе основного голкипера ПСЖ, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье. Он провёл за парижский клуб 27 матчей, в 12 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

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Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем чемпионата Франции и Лиги чемпионов, а также завоевал Межконтинентальный кубок. Помимо Сафонова, на награду претендуют Яссин Буну, Тибо Куртуа, Грегор Кобель, Эмилиано Мартинес, Эдуар Менди, Жоан Гарсия, Давид Райя, Унаи Симон и Возинья. Обладателя награды назовут 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне.

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Наталья Демьянова
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