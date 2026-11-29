Российский голкипер Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу. Его ПСЖ обыграл «Лорьян» со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Сенни Маюлу (32-я минута) и Усман Дембеле (67). Стоит отметить, что у гостей был шанс забить россиянину, однако форвард Ибраима Бальде не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

На счету Сафонова 12 матчей в нынешнем сезоне Лиги 1 и четыре матча без пропущенных мячей.

«Пари Сен-Жермен» набрал 29 очков и лидирует в турнирной таблице. Парижский клуб одержал девятую победу подряд. «Лорьян» идёт на 11-й строчке, набрав 16 очков. В следующем туре ПСЖ 4 декабря отправится в гости к «Тулузе». «Лорьян» 5 декабря сыграет на выезде со «Страсбуром».

Ранее Life.ru рассказывал, что ПСЖ сыграл вничью с «Ромой» в Лиге чемпионов. Ворота парижан защищал Матвей Сафонов, на его счету два пропущенных мяча.