Французский ПСЖ собирается продлить контракт с российским вратарём Матвеем Сафоновым до 2032 года. Об этом сообщил телеканал Canal+.

27-летний голкипер вошёл в число футболистов, с которыми парижский клуб намерен заключить новые долгосрочные соглашения. При этом действующий договор россиянина рассчитан до лета 2029 года, а официального объявления о его продлении пока не было.

Вместе с Сафоновым остаться в ПСЖ до 2032 года могут грузинский нападающий Хвича Кварацхелия и французский полузащитник Дезире Дуэ. Ещё одному лидеру команды, обладателю «Золотого мяча» 2025 года Усману Дембеле, готовят соглашение до 2030 года.

Одновременно руководство парижан ведёт переговоры с пятью другими футболистами. Речь идёт о португальцах Витинье и Нуну Мендеше, бразильском защитнике Маркиньосе, марокканце Ашрафе Хакими и французе Варрене Заире-Эмери.

Таким образом, ПСЖ рассчитывает сохранить сразу нескольких ключевых игроков на ближайшие годы. Однако окончательные решения по новым контрактам клуб официально ещё не объявил.

Ранее Life.ru сообщал, что Сафонов вошёл в четвёрку лучших вратарей мира по итогам голосования за приз имени Льва Яшина. Россиянин занял четвёртое место, опередив аргентинца Эмилиано Мартинеса, который дважды получал эту награду. Первое место досталось испанскому голкиперу Унаи Симону.