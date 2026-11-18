Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов за два месяца добровольно перечислил бывшей супруге 5,5 миллиона рублей на содержание дочери. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на представителей футболиста.

Несмотря на продолжительный судебный спор об алиментах, голкипер намерен и дальше финансово обеспечивать ребёнка. По словам его представителей, ежемесячные выплаты будут превышать 300 тысяч рублей, а окончательную сумму спортсмен планирует определять исходя из потребностей дочери.

Ещё в 2024 году Сафонов, как утверждают его представители, перевёл бывшей жене 62 миллиона рублей в счёт погашения алиментной задолженности. Возвращать эти деньги он не требует. Кроме того, футболист оформил на ребёнка трёхкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Краснодара.

Поводом для обращения в Конституционный суд стал спор о размере содержания дочери. Представители спортсмена утверждают, что бывшая супруга рассчитывала тратить на ребёнка не менее 2,5 миллиона рублей ежемесячно, однако её сторона не согласилась представить сведения о расходовании ранее полученных средств.

Сафонов также подготовил документы, позволяющие дочери выезжать за границу и навещать его во Франции. Сейчас российский голкипер выступает за парижский ПСЖ, а на родину приезжает преимущественно для участия в сборах национальной команды.