Сафонова готовят к битве с Холандом: Россиянину прочат место в основе ПСЖ в Лиге чемпионов

Российский голкипер Матвей Сафонов, вероятно, выйдет в стартовом составе французского «Пари Сен-Жермен» на матч Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити». Такой прогноз опубликовало французское издание Sport.fr, включившее россиянина в предполагаемую основу парижского клуба.

Встреча состоится 14 октября в Манчестере на стадионе «Этихад». Команды сыграют во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, начало противостояния запланировано на 22:00 по московскому времени.

По прогнозу журналистов, вместе с Сафоновым на поле с первых минут могут появиться Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо и Нуну Мендеш. В средней линии ожидаются Жоау Невеш, Витинья и Фабиан Руис.

Атакующую тройку, предположительно, составят Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия. При этом авторы прогноза допускают появление Магнеса Аклиуша или Феррана Торреса. Окончательное решение о составе примет главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Для российского вратаря предстоящая встреча может стать серьёзным испытанием. В составе английского клуба выступает норвежский форвард Эрлинг Холанд, которому Сафонову придётся противостоять в случае выхода на поле.

Парижане начали новый розыгрыш Лиги чемпионов с разгромной победы над словацким «Слованом» со счётом 6:1. В той встрече ворота французского клуба также защищал Сафонов.

Ранее Life.ru сообщал, что «ПСЖ» с Сафоновым в воротах победил «Марсель» в чемпионате Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу парижан, а решающий гол забил Маркиньос.