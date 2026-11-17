У актрисы Софьи Лебедевой давно есть любимый человек. Однако комментировать свою личную жизнь звезда отказывается.

«Личная жизнь для меня — это сакральное, нежное, хрупкое, очень красивое и волшебное пространство между двумя людьми», — призналась собеседница Леди Mail.

Даже близкие друзья мало знают о её отношениях. Артистка объяснила, что не ищет чужих советов или оценок, когда речь идёт о них с любимым. Любовь и брак она считает чудом, которое хочется беречь.