«Сакральное, нежное, хрупкое»: Почему актриса Софья Лебедева держит отношения в тайне
Актриса Софья Лебедева заявила, что личная жизнь не нуждается в комментариях
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У актрисы Софьи Лебедевой давно есть любимый человек. Однако комментировать свою личную жизнь звезда отказывается.
«Личная жизнь для меня — это сакральное, нежное, хрупкое, очень красивое и волшебное пространство между двумя людьми», — призналась собеседница Леди Mail.
Даже близкие друзья мало знают о её отношениях. Артистка объяснила, что не ищет чужих советов или оценок, когда речь идёт о них с любимым. Любовь и брак она считает чудом, которое хочется беречь.
Ранее актриса Анастасия Макеева рассказала, что поначалу скрывала беременность даже от родителей. Они с мужем Романом Мальковым объявили, что ждут ребёнка в начале ноября. Для 44-летней артистки, которая 14 лет мечтала стать мамой, это будет первенец.