Мохамед Салах установил новый рекорд результативности в истории сборной Египта. После дубля в матче с Малави нападающий довёл свой счёт до 70 голов, превзойдя достижение Хоссама Хасана, забившего за национальную команду 69 мячей.

Встреча отборочного турнира Кубка африканских наций 2027 года прошла 13 ноября в Каире и завершилась победой египтян со счётом 5:0. Салах отличился на 84-й минуте, отправив мяч в ворота головой после передачи Ибрагима Аделя. В компенсированное время форвард реализовал пенальти. Прежний рекорд принадлежал Хоссаму Хасану, который выступал за сборную Египта с 1985 по 2006 год.

При этом статистика достижений Салаха вызывает споры из-за товарищеского матча с Эсватини в 2013 году. Некоторые статистические ресурсы не включают эту встречу в число официальных международных игр. FIFA ранее указывала, что египетский нападающий забил 68 голов за сборную, не учитывая спорные мячи.