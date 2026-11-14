Салах стал лучшим бомбардиром в истории сборной Египта
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Мохамед Салах установил новый рекорд результативности в истории сборной Египта. После дубля в матче с Малави нападающий довёл свой счёт до 70 голов, превзойдя достижение Хоссама Хасана, забившего за национальную команду 69 мячей.
Встреча отборочного турнира Кубка африканских наций 2027 года прошла 13 ноября в Каире и завершилась победой египтян со счётом 5:0. Салах отличился на 84-й минуте, отправив мяч в ворота головой после передачи Ибрагима Аделя. В компенсированное время форвард реализовал пенальти. Прежний рекорд принадлежал Хоссаму Хасану, который выступал за сборную Египта с 1985 по 2006 год.
При этом статистика достижений Салаха вызывает споры из-за товарищеского матча с Эсватини в 2013 году. Некоторые статистические ресурсы не включают эту встречу в число официальных международных игр. FIFA ранее указывала, что египетский нападающий забил 68 голов за сборную, не учитывая спорные мячи.
Ранее Life.ru писал, что египетский нападающий турецкого «Трабзонспора» Мохамед Салах не приедет в Санкт-Петербург на товарищеский матч против «Зенита», запланированный на 15 ноября. Причиной стал вызов 34-летнего футболиста в национальную сборную Египта для участия в отборочных встречах Кубка африканских наций 2027 года. Салах перешёл в «Трабзонспор» в августе 2026 года, подписав двухлетний контракт. До этого египтянин девять сезонов защищал цвета английского «Ливерпуля».