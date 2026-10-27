Сальдо заявил о соблюдении режима прекращения огня в районе Алёшек

Режим временного прекращения огня в районе Алёшек Херсонской области соблюдается. Договорённости, достигнутые российской и украинской сторонами для проведения гуманитарной операции, пока не нарушаются. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в комментарии для ИС «Вести».

«Режим прекращения огня в районе Алёшек соблюдается. <…> Поэтому то, что было договорено на уровне нашей уполномоченной по правам человека Яны Лантратовой и её коллеги Дмитрия Лубенца (уполномоченного по правам человека на Украине), соблюдается», — заявил глава региона.

Временный режим тишины вступил в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. Российские войска прекратили огонь на Херсонском направлении, о чём официально сообщило Министерство обороны РФ. Украинская сторона также подтвердила прекращение огня с 03:00 по киевскому времени, что соответствует тому же моменту.

Договорённости необходимы для проведения гуманитарной операции в Алёшках. Её главные задачи — доставить местным жителям продовольствие, медикаменты и другие необходимые грузы, а также обеспечить безопасный выезд граждан, желающих покинуть город.

Для проведения операции предусмотрены инженерная разведка и организация безопасного движения гуманитарного транспорта. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные обеспечат необходимые условия для прохода колонны.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Украина согласовали единое время начала перемирия в Алёшках. Яна Лантратова рассказала, что соответствующие договорённости были подтверждены во время онлайн-встречи с Дмитрием Лубинцом. Главная цель временного прекращения боевых действий — обеспечение безопасности мирных жителей и проведение гуманитарной операции.