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Регион
Опубликовано 27 октября, 13:06

Сальдо заявил о соблюдении режима прекращения огня в районе Алёшек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Режим временного прекращения огня в районе Алёшек Херсонской области соблюдается. Договорённости, достигнутые российской и украинской сторонами для проведения гуманитарной операции, пока не нарушаются. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в комментарии для ИС «Вести».

«Режим прекращения огня в районе Алёшек соблюдается. <…> Поэтому то, что было договорено на уровне нашей уполномоченной по правам человека Яны Лантратовой и её коллеги Дмитрия Лубенца (уполномоченного по правам человека на Украине), соблюдается», — заявил глава региона.

Временный режим тишины вступил в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. Российские войска прекратили огонь на Херсонском направлении, о чём официально сообщило Министерство обороны РФ. Украинская сторона также подтвердила прекращение огня с 03:00 по киевскому времени, что соответствует тому же моменту.

Договорённости необходимы для проведения гуманитарной операции в Алёшках. Её главные задачи — доставить местным жителям продовольствие, медикаменты и другие необходимые грузы, а также обеспечить безопасный выезд граждан, желающих покинуть город.

Для проведения операции предусмотрены инженерная разведка и организация безопасного движения гуманитарного транспорта. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные обеспечат необходимые условия для прохода колонны.

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Украина согласовали единое время начала перемирия в Алёшках. Яна Лантратова рассказала, что соответствующие договорённости были подтверждены во время онлайн-встречи с Дмитрием Лубинцом. Главная цель временного прекращения боевых действий — обеспечение безопасности мирных жителей и проведение гуманитарной операции.

Больше новостей о ситуации на Херсонском направлении и гуманитарных операциях — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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