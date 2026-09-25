Сальто в 120 килограммов: Зачем взрослые россияне идут учиться цирковой акробатике

Три мяча в воздухе, сальто назад, цирковая акробатика — со стороны всё это выглядит как навыки, которые либо осваивают в детстве, либо уже никогда.

Но взрослые ученики Георгия Стеклова с этим не согласны.

К нему приходят люди без какой-либо цирковой подготовки, бывшие спортсмены и те, кто просто однажды решил закрыть старую мечту. Один ученик весом около 120 килограммов захотел научиться делать сальто назад на водной доске. Другой, военный с опытом прыжков с парашютом, боялся обычного акробатического элемента настолько, что во время тренировки у него случилась паническая атака.

Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о необычных знаниях и навыках, которым россияне готовы учиться за деньги.

Новый герой — 45-летний Георгий Стеклов из Москвы, тренер по спортивной и цирковой акробатике. По его словам, акробатикой он занимается с 1987 года, становился призёром чемпионатов Европы и мира и выступал в Cirque du Soleil.

Тренировать Георгий начал ещё в 18 лет.

Сегодня час индивидуального занятия стоит 3500 рублей.

Из большого спорта — в тренеры

Георгий Стеклов занимается спортивной и цирковой акробатикой с 1987 года, а тренировать начал ещё в 18 лет. Фото © Георгий Стеклов

Переход от собственной спортивной карьеры к преподаванию для Георгия оказался довольно естественным.

— Любой спортсмен в будущем планирует и мечтает стать тренером. По крайней мере, большинство. Так произошло и со мной, — говорит он.

Когда собственная карьера спортсмена закончилась, тренерская работа стала следующим этапом.

Сейчас Стеклов обучает и спортивной, и цирковой акробатике, а среди направлений его работы есть жонглирование.

Основная часть учеников — дети.

Родители приводят их, чтобы развивать координацию, внимание, крупную и мелкую моторику.

Но взрослых, говорит Георгий, тоже хватает.

И именно от них иногда поступают самые необычные запросы.

Жонглировать можно научить практически любого

Видео © Георгий Стеклов

Для старта особая физическая подготовка не нужна.

Даже человеку, который всю жизнь считал себя совершенно некоординированным, можно начать с самого простого — одного предмета.

Но здесь быстро выясняется, что даже эта задача не у всех получается сразу.

— Как показывает практика, не все справляются даже с одним предметом. Но при регулярных тренировках навык улучшается, и ученик уже может жонглировать двумя и тремя предметами, — объясняет Стеклов.

Один из недавних примеров — девочка, увлечённая математикой.

По словам тренера, на первом занятии ей было трудно управиться даже с одним теннисным мячом.

Через две недели она уже уверенно жонглировала двумя.

Для Георгия это хороший пример того, насколько быстро может измениться координация при регулярной практике.

Медузы и горящий шар

Когда обычных мячей становится мало, начинается самое интересное.

Самым необычным предметом, которым жонглировал Георгий, был горящий шар с холодным пламенем.

А вот ученикам удалось его удивить ещё сильнее.

Некоторые присылали тренеру видео, где жонглировали медузами.

Впрочем, на обычном занятии никто с подобных экспериментов, разумеется, не начинает.

Сначала человеку необходимо научиться контролировать движение простого безопасного предмета и только потом переходить к более сложным задачам.

На занятиях Георгий Стеклов учит детей жонглированию, развивая координацию, внимание и моторику. Фото © Георгий Стеклов

Хоккеист весом 120 килограммов захотел сделать сальто

Самый сложный запрос Георгий получил от взрослого мужчины.

Это был хоккеист-нападающий весом примерно 120 килограммов.

Его целью было сальто назад.

Причём не ради циркового номера и даже не ради самого элемента.

Мужчина увлекался катанием на доске за катером и хотел научиться выполнять сальто с гребня волны.

Когда тренер впервые оценил задачу, идея показалась ему практически невыполнимой.

— Поначалу я вообще хотел отказать. В таком весе и при абсолютной неподготовленности к акробатическим элементам мне казалось, что сделать это невозможно, — вспоминает Стеклов.

Но занятия продолжились.

В итоге сальто удалось освоить.

Через некоторое время ученик прислал тренеру видео, где выполнял элемент уже там, ради чего всё и начиналось, — на доске за катером.

Человек, который не боялся танков, боялся фляга

Другой ученик пришёл к Георгию с детской мечтой — научиться делать фляг назад.

Но возникла неожиданная проблема.

Мужчина настолько боялся элемента, что во время одной из попыток у него случилась паническая атака.

Особенно тренера удивила биография ученика.

По словам Георгия, тот был военным, бывал в горячих точках, неоднократно прыгал с парашютом и сталкивался с ситуациями, которые объективно выглядели куда опаснее циркового элемента в оборудованном зале.

— Он сотни раз прыгал с парашютом, сталкивался со смертью лицом к лицу, но этот обыкновенный элемент очень боялся сделать, — рассказывает Стеклов.

Со временем мужчина всё же смог выполнить фляг.

Для тренера эта история стала ещё одним доказательством: в акробатике физическая форма — далеко не единственное препятствие.

Иногда главная работа происходит с собственным страхом.

Почему нельзя заранее сказать, сколько понадобится занятий

Обучение жонглированию начинается с простых упражнений с мячами, а затем ученики постепенно переходят к более сложным элементам. Фото © Георгий Стеклов

Универсального срока обучения Стеклов не называет.

Два человека одного возраста и примерно одинаковой физической подготовки могут прогрессировать совершенно по-разному.

Причина — в том числе психологическая.

— У многих уровень страха превышает всё. Есть страховка, рядом тренер, но боязнь прыгнуть через свою голову очень высока, — объясняет Георгий.

Кто-то понимает движение практически сразу.

Другому требуется намного больше времени, чтобы довериться страховке и решиться выполнить элемент.

Поэтому прогнозировать прогресс тренер предпочитает только после первой очной тренировки.

Онлайн сальто не учат

Все занятия Георгия проходят только офлайн.

С жонглированием дистанционный формат теоретически возможен, хотя сам Стеклов считает его не самым практичным.

А вот в акробатике вариант через экран он сразу исключает.

— Только в зале, только со страховками и только с тренером, — подчёркивает Георгий.

Это принципиально важная часть обучения: сложные акробатические элементы требуют подготовленного пространства, страховки и непосредственного контроля специалиста.

Консультации тренер проводит бесплатно.

Индивидуальная тренировка один на один стоит 3500 рублей за час. Есть также групповые абонементы, где стоимость одного занятия получается ниже.

Иногда взрослые приходят за детской мечтой

Большинство учеников Стеклова по-прежнему дети.

Но истории взрослых хорошо показывают другую сторону циркового обучения.

Им не обязательно нужна профессиональная сцена.

Один человек хочет сделать сальто на волне.

Другой — наконец освоить элемент, которого боялся годами.

Третий просто хочет научиться держать в воздухе три мяча и доказать себе, что с координацией у него всё не так безнадёжно.

И очередной предмет нашей «Продлёнки» оказался почти идеальной иллюстрацией того, зачем взрослым вообще снова понадобились уроки.