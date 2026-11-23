Вице-премьер Италии Маттео Сальвини на встрече с украинским послом Игорем Брусило потребовал закрыть сайт «Миротворец»* и удалить из его базы персональные данные всех граждан Италии. Об этом сообщила партия «Лига», которую возглавляет политик.

«Вице-премьер выразил серьёзную обеспокоенность ситуацией вокруг украинского сайта «Миротворец», на котором фигурируют имена и персональные данные многочисленных граждан Италии, в том числе представителей государственных учреждений», — говорится в сообщении партии.

Встреча состоялась 23 ноября в Министерстве инфраструктуры и транспорта Италии по инициативе украинского дипломатического представительства. Сальвини выслушал позицию посла и подтвердил готовность Италии содействовать мирному урегулированию и будущему восстановлению Украины.

Одновременно политик призвал Киев предпринять конкретные шаги для прекращения работы ресурса. По его мнению, удаления отдельных фамилий недостаточно — необходимо исключить из базы сведения обо всех итальянцах.

Ранее Life.ru сообщал, что фамилию Маттео Сальвини удалили из базы «Миротворца»* вечером 21 ноября. Это произошло после дипломатического скандала и требований итальянских политиков исключить их персональные данные. При этом сведения о представителях оппозиционного «Движения пяти звёзд» оставались доступными.