Более 300 итальянских компаний продолжают работать с Россией, несмотря на сокращение двустороннего товарооборота. О положении бизнеса вице-премьеру Италии Маттео Сальвини рассказали предприниматели на встрече в Милане, говорится в пресс-релизе партии Lega.

Разговор организовал президент GIM Unimpresa (Ассоциация итальянских предпринимателей в России) Витторио Торрембини. Предприниматели рассказали премьеру о проблемах, с которыми сталкиваются их компании. Сейчас объём экономического обмена между Италией и Россией составляет около €8 млрд. В 2013 году он достигал €30 млрд.

В ходе разговора Сальвини заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта и восстановления прямого диалога между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что итальянские власти должны защищать работающие в России компании и связанные с ними рабочие места. Бизнес также выступил против возможного ограничения туристических виз для россиян. По мнению участников встречи, такая мера стала бы наказанием для людей и одновременно ударила бы по экономике Италии.

Торрембини после встречи рассказал ТАСС, что итальянский экспорт в Россию сократился с €10 млрд до €3,5 млрд, а товарооборот — с €30 млрд до €7 млрд. При этом предприниматель оценил потери в энергетике с 2022 по 2024 год в €12 млрд. По словам главы GIM Unimpresa, итальянские компании продолжают сталкиваться с трудностями, но заинтересованы в сохранении бизнеса в России. Важной проблемой он назвал угрозу европейских санкций для руководителей компаний, работающих на российском рынке.

Ранее Маттео Сальвини заявил, что Италии стоит возобновить закупки российского газа после завершения конфликта на Украине. В качестве аргумента он предложил сравнить нынешние расходы на энергоресурсы с затратами Италии два, три, четыре и пять лет назад. По мнению вице-премьера, экономические показатели подтверждают целесообразность возвращения к российским поставкам.