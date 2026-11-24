Новость о помиловании Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обрадовала её бывшего мужа Артёма, осуждённого на семь лет колонии. О реакции блогера рассказал газете «Известия» его представитель Сергей Гуров.

По словам Гурова, Чекалин сильно переживал за судьбу экс-супруги и положительно воспринял решение президента. Самого блогера тем временем уже этапировали из СИЗО в исправительную колонию.

Защита Чекалина продолжает искать возможность добиться смягчения наказания. Адвокаты рассматривают замену лишения свободы другим видом наказания, а также решают вопрос о подаче кассационной жалобы.

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек 14 ноября. Ранее Гагаринский суд Москвы назначил ей пять лет условно и крупный денежный штраф по делу о незаконном выводе средств за границу. После президентского решения блогершу освободили от наказания и сняли с неё судимость.

Ранее Life.ru сообщал, что Артёма Чекалина этапировали в колонию для отбывания семилетнего срока. Суд признал его виновным в незаконных валютных операциях, связанных с переводом выручки от продажи фитнес-марафонов на счета компании в ОАЭ.