Сам получил 7 лет, но порадовался за бывшую: Адвокат рассказал о реакции Чекалина на помилование Лерчек
Артём Чекалин обрадовался помилованию бывшей жены Лерчек
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ler_chek
Новость о помиловании Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обрадовала её бывшего мужа Артёма, осуждённого на семь лет колонии. О реакции блогера рассказал газете «Известия» его представитель Сергей Гуров.
По словам Гурова, Чекалин сильно переживал за судьбу экс-супруги и положительно воспринял решение президента. Самого блогера тем временем уже этапировали из СИЗО в исправительную колонию.
Защита Чекалина продолжает искать возможность добиться смягчения наказания. Адвокаты рассматривают замену лишения свободы другим видом наказания, а также решают вопрос о подаче кассационной жалобы.
Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек 14 ноября. Ранее Гагаринский суд Москвы назначил ей пять лет условно и крупный денежный штраф по делу о незаконном выводе средств за границу. После президентского решения блогершу освободили от наказания и сняли с неё судимость.
Ранее Life.ru сообщал, что Артёма Чекалина этапировали в колонию для отбывания семилетнего срока. Суд признал его виновным в незаконных валютных операциях, связанных с переводом выручки от продажи фитнес-марафонов на счета компании в ОАЭ.
Больше новостей о громких судебных делах и жизни известных блогеров — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.