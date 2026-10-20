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Регион
Опубликовано 20 октября, 11:47

Сам себе кутюрье: Женоненавистник Арсен Маркарян стал швеёй за решёткой

Арсен Маркарян стал швеёй в колонии из-за отсутствия робы его размера

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan

Осуждённому блогеру Арсену Маркаряну пришлось самостоятельно шить себе тюремную робу, поскольку в колонии не нашлось одежды подходящего размера. Форму он собрал из двух комплектов. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, блогер отбывает наказание в ИК-4 в Торжке Тверской области. За время заключения он успел заметно похудеть: в СИЗО Маркарян поступил с весом 137,5 килограмма, после 22 дней на одной воде сбросил вес до 109 килограммов, затем снова набрал до 120. Сейчас он весит около 112 килограммов и намерен дойти до 80.

Новая внешность принесла блогеру и необычное прозвище. Как утверждает сам Маркарян, другие заключённые называют его «Белым Медведем» из-за крупного телосложения и характерной походки вразвалку.

Сидеть без спорта осуждённый не собирается. В колонии он жмёт штангу весом 100 килограммов на 12 повторений, занимается на брусьях и впервые целенаправленно тренирует пресс. Среди других заключённых, по данным Mash, есть мастер спорта по пауэрлифтингу и бывший бодибилдер, с которым Маркарян встречается в спортзале.

Изменился и рацион блогера. Он питается только с 16:00 до 21:00, предпочитая яйца, котлеты, овощи и творог с мёдом. Не обходится и без необычных экспериментов: в кофе Маркарян добавляет один из самых острых перцев в мире — «Каролина Рипер», а также сочетает его с шоколадом на основе гриба ежовика гребенчатого.

К своему сроку блогер относится своеобразно. Он подсчитал, что с 2007 по 2025 год провёл за Dota около 40 тысяч часов, и сравнил это время с годами заключения. По его оценке, на компьютерную игру ушёл почти целый тюремный срок.

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Ранее Life.ru рассказывал, что апелляционный суд оставил без изменений приговор Арсену Маркаряну. В марте 2026 года блогера признали виновным по делу о реабилитации нацизма и назначили четыре с половиной года колонии общего режима. Ему также запретили администрировать интернет-страницы в течение четырёх лет после освобождения.

Больше новостей о громких уголовных делах, судебных процессах и жизни осуждённых — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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