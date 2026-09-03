«Сама себе завидую»: 73-летняя Проклова рассказала, почему счастлива жить отдельно от мужа

73-летняя Елена Проклова рассказала Woman.ru, что живёт в удобном для себя ритме, занимается иконописью и не страдает от одиночества. Актриса уехала в Сочи, где проводит время в горах, пишет иконы, продолжает играть в театре и ездить со спектаклями по стране.

«Честно, я сама себе завидую, что можно жить в таком ритме, в котором я сейчас живу», — поделилась артистка.

По её словам, дочери и супруг каждый день звонят ей и радуют общением.

При этом сама Проклова живёт в Сочи, а её супруг Андрей Тришин — в Подмосковье. Пара встречается, когда актриса приезжает в Москву на спектакли или муж прилетает к ней.

«Мы пересекаемся ровно столько, сколько нужно, чтобы быть счастливыми и не уставать друг от друга», — объяснила Проклова.

С Тришиным актриса прожила около 30 лет, а в 2015 году стало известно об их разводе. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения, а спустя десять лет Проклова сообщила, что вновь получила от него предложение выйти замуж.

Проклова начала карьеру ещё школьницей и снялась более чем в 40 фильмах. Сейчас она совмещает работу в театре с творчеством, иконописью и жизнью между Сочи и Москвой.

Ранее Елена Проклова впервые за долгое время появилась в телестудии и поддержала Дмитрия Диброва на фоне его развода. Однако зрители больше обсуждали изменившуюся внешность актрисы: одни посчитали, что она перестала следить за собой, другие отметили, что для своего возраста артистка выглядит достойно.