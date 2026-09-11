Самарская область подверглась атаке беспилотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Самарская область утром 11 сентября столкнулась с атакой беспилотников. Военные и мобильные огневые группы принимают меры для защиты жителей и объектов инфраструктуры.
«Враг ведёт атаку на регион средствами БПЛА», — сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.
Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать осторожность.
В это же время в Пермском крае также продолжается отражение атаки дронов. На местах работают оперативные службы. Из-за угрозы беспилотников в пермских вузах отменили первые пары.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.