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Регион
Опубликовано 11 сентября, 04:42

Самарская область подверглась атаке беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Самарская область утром 11 сентября столкнулась с атакой беспилотников. Военные и мобильные огневые группы принимают меры для защиты жителей и объектов инфраструктуры.

«Враг ведёт атаку на регион средствами БПЛА», — сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать осторожность.

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В это же время в Пермском крае также продолжается отражение атаки дронов. На местах работают оперативные службы. Из-за угрозы беспилотников в пермских вузах отменили первые пары.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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