Пока миллионы геймеров по всему миру исследуют Вайс-Сити, житель Доминиканской Республики проходит самое затяжное испытание — скачивание GTA VI. Из-за медленного интернета мужчина не может загрузить игру уже восьмой день. Об этом сообщил испанский телеканал laSexta, который показал ролик в программе Aruser@s 27 ноября.

Житель Доминиканы больше недели скачивает GTA VI. Видео © Х / ceciarmy

Любитель Grand Theft Auto живёт в отдалённом населённом пункте, где скорость интернет-соединения оставляет желать лучшего. Впрочем, до долгожданного путешествия по виртуальному миру осталось совсем немного: загрузка достигла 92%.

Для установки GTA VI может потребоваться до 212 гигабайт свободного пространства на консоли. Rockstar Games открыла предварительное скачивание ещё 10 ноября, за девять дней до официального релиза.