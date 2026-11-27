Самая долгая миссия: Геймер уже восьмой день скачивает GTA VI
Житель Доминиканы больше недели скачивает GTA VI из-за медленного интернета
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пока миллионы геймеров по всему миру исследуют Вайс-Сити, житель Доминиканской Республики проходит самое затяжное испытание — скачивание GTA VI. Из-за медленного интернета мужчина не может загрузить игру уже восьмой день. Об этом сообщил испанский телеканал laSexta, который показал ролик в программе Aruser@s 27 ноября.
Житель Доминиканы больше недели скачивает GTA VI. Видео © Х / ceciarmy
Любитель Grand Theft Auto живёт в отдалённом населённом пункте, где скорость интернет-соединения оставляет желать лучшего. Впрочем, до долгожданного путешествия по виртуальному миру осталось совсем немного: загрузка достигла 92%.
Для установки GTA VI может потребоваться до 212 гигабайт свободного пространства на консоли. Rockstar Games открыла предварительное скачивание ещё 10 ноября, за девять дней до официального релиза.
Напомним, ещё до выхода игры британские интернет-провайдеры столкнулись с рекордной нагрузкой на свои сети. Массовая предзагрузка новинки привела к снижению скорости соединения у части пользователей, особенно в графстве Йоркшир.