«Самая героическая Дума»: Политолог оценил новый состав парламента и итоги первого месяца работы

Госдума девятого созыва стала «самой героической» благодаря приходу большого числа участников СВО и Героев России. Такую оценку в беседе с Life.ru дал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин, подводя итоги первого месяца работы нового состава парламента.

Что касается личностей, которые пришли, то здесь надо отметить, что это самая героическая Дума. Посмотрите, сколько Героев России прошло в Госдуму. «Единая Россия» провела больше всего кандидатов — участников специальной военной операции. Павел Данилин Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа

Отдельно Данилин выделил выпускников кадровых программ «Время героев» и «Лидеры России». В частности, он упомянул Асафова и Кислицыну, которых лично знает и считает умными и честными политиками. По мнению эксперта, именно честность и готовность принимать ограничения играют особую роль в работе народных избранников.

Политолог напомнил, что будущие депутаты осознавали риск попадания под персональные санкции Евросоюза. Тем не менее они приняли решение участвовать в выборах и работать в парламенте, что Данилин также считает показателем их готовности к государственной службе.

Оценивая первый месяц работы нового созыва, эксперт обратил внимание на рассмотрение федерального бюджета, налоговых инициатив и кадровых вопросов, связанных с правительством. По его словам, депутаты сразу включились в законодательную деятельность. В завершение Данилин обратил внимание на омоложение депутатского корпуса, которое, по его мнению, придало работе парламента дополнительную динамику.

«Но молодость — это же не самоцель, это прежде всего энергия. Поэтому можно сказать, что Дума стала более энергичной», — заключил политолог.

Ранее Life.ru публиковал полный состав Госдумы девятого созыва. По итогам сентябрьских выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов и сохранила конституционное большинство. Всего в нижнюю палату парламента избрали 450 депутатов, а первое заседание нового созыва состоялось 30 сентября.