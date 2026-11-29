Увидеть, как каждый из двух сыновей создаст семью, — самая заветная мечта актёра и режиссёра Олега Фомина. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Олег Фомин заявил о мечте побывать на свадьбах двух сыновей. Видео © Пятый канал

«Побывать на свадьбе у сына. Это, наверное, самая такая сокровенная мечта. У меня их двое, так что надеюсь, две свадьбы у меня впереди», — признался артист.

Жизненные приоритеты актёр раскрыл на премьере триллера Юрия Быкова «Вершина», в котором сыграл одну из ролей. На съёмках он решил сам выполнить прыжок между скалами и при приземлении повредил колено. Фомин попал в больницу, но восстановился за три дня.