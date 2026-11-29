«Самая сокровенная мечта»: Олег Фомин раскрыл свои жизненные приоритеты
Актёр Олег Фомин заявил о мечте побывать на свадьбах двух сыновей
Обложка © ТАСС / Екатерина Чеснокова
Увидеть, как каждый из двух сыновей создаст семью, — самая заветная мечта актёра и режиссёра Олега Фомина. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.
Олег Фомин заявил о мечте побывать на свадьбах двух сыновей. Видео © Пятый канал
«Побывать на свадьбе у сына. Это, наверное, самая такая сокровенная мечта. У меня их двое, так что надеюсь, две свадьбы у меня впереди», — признался артист.
Жизненные приоритеты актёр раскрыл на премьере триллера Юрия Быкова «Вершина», в котором сыграл одну из ролей. На съёмках он решил сам выполнить прыжок между скалами и при приземлении повредил колено. Фомин попал в больницу, но восстановился за три дня.
Ранее певец Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что отказался оплачивать свадьбу сына. Если наследник решит жениться, деньги на свадьбу ему придётся заработать самому, заявил солист группы «Иванушки International».