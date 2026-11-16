Самую высокую среднюю зарплату в России за январь — август зафиксировали в морском пастбищном рыбоводстве — 1,35 миллиона рублей в месяц. Такие сведения следуют из статистических данных.

Специалисты отрасли разводят мальков в искусственных условиях, затем выращивают их в морских водоёмах и вылавливают.

Среди финансовых направлений высокими заработками выделилось управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов. Здесь сотрудники в среднем получали 721 тысячу рублей в месяц. В управлении ценными бумагами показатель составил 645 тысяч рублей.

Средний заработок работников холдинговых компаний за первые восемь месяцев года достиг 529 тысяч рублей, перестраховочных организаций — 528 тысяч. В управлении инвестиционными фондами сотрудники получали в среднем 518 тысяч рублей, у операторов лотерей — 513 тысяч.