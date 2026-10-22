«Сами себя изобличают»: Захарова оценила попытки Европы винить Россию в своих бедах
Захарова назвала обвинения ЕС в адрес России «маркером саморазоблачения»
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Попытки европейских политиков возложить на Россию ответственность за собственные внутренние проблемы разоблачают самих авторов таких заявлений. Такую оценку дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».
«Мне кажется, это маркер. Это действительно метка саморазоблачения. Как только начинается история про то, что это придумали или сделали, это вина русских, России и так далее… Можно уже не сомневаться, с каким уровнем риторики, с каким уровнем безумия мы имеем дело», — сказала дипломат.
По её мнению, обвинения в адрес России позволяют судить об уровне политической риторики в Европе. Захарова также иронично заметила, что российская сторона может быть благодарна европейским политикам: по её выражению, «они сами себя изобличают».
Ранее издание Politico написало, что Евросоюз оказался на пороге «идеального политического шторма» после саммита в Брюсселе, на котором лидеры стран объединения так и не смогли договориться по ключевым вопросам. Вместо поиска компромиссов участники встречи пытались укрепить собственные позиции.
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