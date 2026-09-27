США оказались в сложной ситуации из-за собственных внешнеполитических решений. Об этом заявил предприниматель Виктор Бут в программе «Русский дозор Бута и Гамова» на радио «Комсомольская правда».

По словам Бута, сейчас американская сторона находится в положении, которое сама создала своими действиями. Он связал это с рядом международных событий, включая ситуацию вокруг Ирана и конфликт на Украине.

«Они находятся сейчас в таком тупике, в который они себя загнали сами», — заявил Бут.

Предприниматель также прокомментировал высказывания госсекретаря США Марко Рубио о возможном возвращении к «духу Анкориджа». Бут отметил, что ранее американский представитель говорил об исчезновении этого формата, а затем допустил возможность его возобновления.

По мнению Бута, США не могут выступать нейтральным посредником в украинском конфликте, поскольку сами являются участником противостояния. Он сослался на слова Рубио о поддержке Украины со стороны Вашингтона.

Также Бут заявил, что события вокруг Ирана показали ограниченность возможностей США. По его словам, это отразилось на внутренних проблемах страны, включая рост стоимости топлива и связанные с ним экономические последствия.

Отдельно предприниматель отметил роль Китая и Индии в мировой политике. По его словам, при рассмотрении международных конфликтов необходимо учитывать влияние крупных держав, а не рассматривать отдельные противостояния изолированно.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что военные возможности США оказались значительно скромнее, чем ожидалось. Переданное Киеву оружие не изменило ход боевых действий, поскольку российские военные нашли контрмеры. По его мнению, Вашингтон не готов к компромиссу по Украине, поэтому бои могут продолжиться, а Россия будет добиваться целей военным путём.