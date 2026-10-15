«Сами такими были»: Аркадий Укупник призвал не спешить осуждать современных артистов

Заслуженный артист России Аркадий Укупник призвал коллег не спешить с осуждением современной музыки, напомнив, что сам когда-то сталкивался с резкой критикой. По мнению композитора, каждое поколение по-своему воспринимает творчество молодых исполнителей. Об этом он рассказал Пятому каналу.

Укупник призвал не спешить с осуждением современной музыки. Видео © Пятый канал

Музыкант признался, что в начале карьеры тоже весьма категорично оценивал чужие произведения. Когда Укупник занимался продюсированием группы «Кар-Мэн», практически всё остальное казалось ему недостойным внимания. Теперь артист считает подобное отношение несправедливым и не хочет превращаться в ворчливого представителя старшего поколения.

Впрочем, некоторые музыкальные предпочтения нынешней молодёжи по-прежнему вызывают у композитора недоумение. Особенно это касается песен, которые слушает его дочь. При этом Укупник признаёт, что современные авторы нередко находят интересные творческие решения. Отдельно он отметил развитие искусственного интеллекта, который открывает новые возможности, но одновременно создаёт проблемы для индустрии.

В качестве примера артист вспомнил судьбу композиции «Рябиновые бусы». В своё время рецензенты встретили её весьма прохладно, раскритиковав простую мелодию и содержание текста. Однако время показало, что оценки музыкальных обозревателей не всегда совпадают с предпочтениями публики.

«Ну и всё, но песню поют до сих пор», — подчеркнул Укупник.

Композиция в исполнении Ирины Понаровской вышла в 1989 году. Музыку написал Укупник, а авторами слов стали Андрей Жёлтый и Андрей Молотов.

Ранее Life.ru сообщал, что певица Валерия назвала развитие технологий одновременно преимуществом и вызовом для молодых исполнителей. По её мнению, сегодня начинающим музыкантам проще записывать композиции и находить аудиторию, однако конкуренция значительно усилилась. Отдельную угрозу для авторов представляет искусственный интеллект, использование которого поднимает вопросы защиты творческих прав.