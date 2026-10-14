Сами ввели, сами нарушили: Bank of America поплатился миллионами за операции с банками РФ

Один из крупнейших банков США, Bank of America, согласился выплатить почти 11,7 миллиона долларов за нарушения американских санкций, в том числе против России и Белоруссии. За несколько лет финансовая организация провела сотни операций с участием компаний и банков, находящихся под ограничениями. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Американский регулятор выявил 475 предполагаемых нарушений санкционных режимов в период с сентября 2021 года по апрель 2025 года. Общая сумма затронутых операций составила 14,83 миллиона долларов.

Большинство претензий связано с международными переводами через финансовые учреждения, включённые в санкционные списки. Bank of America обработал 403 платежа на общую сумму 14,34 миллиона долларов с участием 35 подсанкционных банков. Из них 32 находились в России.

Причиной значительной части нарушений стали сбои в автоматизированной системе проверки платежей. Она не всегда правильно определяла, что участвующие в переводах организации находятся под санкциями. При этом недостатки сохранялись на протяжении нескольких лет.

Регулятор также установил другие нарушения. В частности, банк недостаточно оперативно обновлял санкционные списки и неправильно обрабатывал предупреждения системы о клиентах, чьи имена и даты рождения полностью совпадали с данными лиц под ограничениями.

Отдельные претензии касались обслуживания двух корпоративных счетов, связанных с подсанкционными лицами. В этих случаях OFAC указало на ошибки сотрудников банка.

Американский Минфин продолжает регулировать финансовые операции с Россией через систему специальных разрешений. Как сообщал Life.ru 8 октября, ведомство продлило действие генеральной лицензии № 13S до 9 января 2027 года. Документ позволяет американским гражданам и компаниям проводить отдельные обязательные платежи в России, несмотря на действующие санкции.