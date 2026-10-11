Европейские страны рискуют поплатиться за безоговорочную поддержку Украины, если продолжат игнорировать изменения в мировой политике. Такое мнение высказала внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен.

«В то время как европейцы, и особенно [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, продолжают поддерживать коррумпированный, недемократичный режим и питать иллюзии, занавес уже давно опускается. Тот, кто игнорирует реальность, в конце концов сам за это заплатит», — написала Дагделен в соцсети X.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп прямо призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине. Американский президент заявил, что Зеленский уже неоднократно мог договориться об урегулировании конфликта, но не сделал этого. Трамп также считает, что Украине необходим руководитель, способный заключить мирное соглашение.