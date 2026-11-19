Президент России Владимир Путин назвал свободную дискуссию самым интересным моментом переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Своими впечатлениями он поделился с журналистами после саммита в Китае.

Президент признался, что подобного развития встречи, вероятно, не ожидали даже сами участники. При этом особую роль в создании располагающей к диалогу обстановки он отвёл председателю КНР Си Цзиньпину.

«Но председателю Китайской Народной Республики, инициатору этой встречи, удалось создать такую атмосферу, что начался свободный обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим общий взаимный интерес», — рассказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что после официальной части переговоров руководители трёх государств смогли перейти к непосредственному обсуждению вопросов, интересующих каждую из сторон. Именно такой формат общения он выделил среди остальных событий исторического саммита.

«Это было, пожалуй, самое интересное», — заключил президент.

Первая трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялась 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне. Лидеры провели за столом переговоров 1 час 29 минут.

Ранее Life.ru опубликовал полное видео открытой части встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. На записи запечатлены подготовленные выступления трёх руководителей, после которых, по словам российского президента, и началась наиболее интересная часть переговоров.