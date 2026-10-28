«Самое крупное сражение»: Пушилин назвал ключевой участок битвы за Донбасс

Самое масштабное сражение за Донбасс, вероятно, ещё впереди и развернётся в районе Славянска и Краматорска. Такой прогноз сделал глава ДНР Денис Пушилин. По его оценке, именно Славянско-Краматорская агломерация станет одним из главных направлений дальнейших боевых действий.

«Безусловно, Славянско-Краматорская агломерация в центре внимания. Там, наверное, самое крупное сражение предстоит, оно ещё впереди», — заявил Пушилин в интервью ТАСС.

Глава ДНР сообщил о продвижении российских подразделений на подступах к Дружковке и в направлении Краматорска. По его словам, после взятия Алексеево-Дружковки военнослужащие группировки «Юг» продолжили наступление, пытаясь охватить Дружковку с нескольких направлений.

Ранее власти подконтрольной Киеву части ДНР объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из всех населённых пунктов Краматорской и Славянской общин. Раньше она действовала лишь в отдельных районах, сообщил глава «донецкой областной военной администрации» Вадим Филашкин. Решение объяснили ухудшением ситуации с безопасностью.