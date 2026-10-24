Власти Украины готовят Славянск и Краматорск к сдаче

Обязательную эвакуацию семей с детьми распространили на всю территорию Славянской и Краматорской общин. Соответствующее решение объявил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Расширение зоны вывоза может быть связано с подготовкой к скорым боям за города либо с возможным отступлением украинских войск. Ещё одна возможная версия — уход ВСУ в рамках будущего мирного соглашения при посредничестве США, пишет kp.ru.

По данным издания, действующий порядок позволяет вывозить детей без родителей, если те отказываются эвакуироваться. Отказ фиксируют на видео, а для возвращения ребёнка семье необходимо подтвердить наличие безопасного жилья на подконтрольной Киеву территории.

Выплаты переселенцам зависят от оценки их нуждаемости. Эвакуацию расширяли постепенно: летом она затрагивала отдельные улицы, микрорайоны и населённые пункты, а 22 октября охватила обе общины целиком.