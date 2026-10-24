Власти Украины готовят Славянск и Краматорск к сдаче
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Обязательную эвакуацию семей с детьми распространили на всю территорию Славянской и Краматорской общин. Соответствующее решение объявил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Расширение зоны вывоза может быть связано с подготовкой к скорым боям за города либо с возможным отступлением украинских войск. Ещё одна возможная версия — уход ВСУ в рамках будущего мирного соглашения при посредничестве США, пишет kp.ru.
По данным издания, действующий порядок позволяет вывозить детей без родителей, если те отказываются эвакуироваться. Отказ фиксируют на видео, а для возвращения ребёнка семье необходимо подтвердить наличие безопасного жилья на подконтрольной Киеву территории.
Выплаты переселенцам зависят от оценки их нуждаемости. Эвакуацию расширяли постепенно: летом она затрагивала отдельные улицы, микрорайоны и населённые пункты, а 22 октября охватила обе общины целиком.
Напомним, в Краматорске и Славянске объявили принудительную эвакуацию всех семей с детьми. Перед этим российские войска вышли на окраины Краматорска.