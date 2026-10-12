«Мостов нет, воды и тепла нет»: В ЕС назревает миграционный кризис из-за коллапса на Украине

Разрушение украинской энергетики и транспортной инфраструктуры может обернуться экономическим коллапсом и новым миграционным кризисом в Европе, считает генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв. По его оценке, приближение зимы усилит отток населения из страны.

Военный эксперт связал ухудшение ситуации с ударами по мостам, железнодорожной инфраструктуре, портам и энергообъектам. Проблемы с перевозками зерна и металла лишают Украину собственных доходов и затрагивают другие отрасли, включая строительство.

«А дальше смотрите: зима наступает, мостов нет, энергетики нет, воды нет, канализации нет, тепла нет. Вот вам, пожалуйста, миграционный кризис в Европе» — заявил собеседник «Царьграда».

Ранее в Киеве из-за масштабного отключения электричества остановились метро, трамваи и троллейбусы. Аварийные отключения также затронули Бучанский район Киевской области.