В Краматорске и Славянске объявили принудительную эвакуацию всех семей с детьми

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из всех населённых пунктов Краматорской и Славянской общин в подконтрольной Киеву части ДНР. Ранее такие меры действовали лишь в отдельных районах и населённых пунктах. О расширении зоны вывоза сообщил глава назначенной Киевом «донецкой областной военной администрации» Вадим Филашкин.

«Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительным способом — теперь она охватывает все населённые пункты Краматорской и Славянской общин», — написал чиновник в Telegram. Решение местные власти объяснили ухудшением ситуации с безопасностью.