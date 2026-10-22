В Краматорске и Славянске объявили принудительную эвакуацию всех семей с детьми
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Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из всех населённых пунктов Краматорской и Славянской общин в подконтрольной Киеву части ДНР. Ранее такие меры действовали лишь в отдельных районах и населённых пунктах. О расширении зоны вывоза сообщил глава назначенной Киевом «донецкой областной военной администрации» Вадим Филашкин.
«Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительным способом — теперь она охватывает все населённые пункты Краматорской и Славянской общин», — написал чиновник в Telegram. Решение местные власти объяснили ухудшением ситуации с безопасностью.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска вышли на окраины Краматорска в ДНР. Об этом 16 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, передовые подразделения ВС РФ также вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где начались уличные бои. Кроме того, российские военные продолжают наступление на подступах к Славянску.