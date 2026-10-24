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Регион
Опубликовано 24 октября, 12:49

Самое время для кишечной палочки: Какие сюрпризы нашли в популярных салатах «Санта Бремор»

В салатах «Санта Бремор» выявили кишечную палочку и превышение числа бактерий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В готовых салатах компании «Санта Бремор» выявили кишечную палочку и превышение допустимого количества бактерий в 30 раз. Как сообщает Mash, нарушения по результатам проверок Роспотребнадзора обнаружены в Тульской, Челябинской и Белгородской областях.

В Тульской области специалисты проверили салат «Сельдь под шубой». В продукте обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а общее количество микроорганизмов оказалось на 76% выше установленной нормы.

В Челябинской области претензии возникли к двум салатам бренда «Самое время». В винегрете допустимое количество бактерий было превышено в 30 раз, а в салате с птицей, фасолью и томатами — втрое.

В Белгородской области нарушения обнаружили в составе салата с копчёным мясом той же марки. Массовая доля жира составила 11,8% вместо заявленных 14,27–18,53%. Содержание углеводов, напротив, оказалось выше указанного диапазона: 10,6 грамма вместо 6,8–9,2 грамма.

Производитель продукции — белорусская компания «Санта Бремор», расположенная в Бресте. Её официальным представителем в России выступает АО «Русское море» из подмосковного Ногинска.

Покупатели также жалуются на качество готовых салатов в отзывах. Некоторые называют содержимое упаковок несъедобной массой.

Кишечную палочку нашли во всех проверенных блюдах петербургской сети Pita's
Кишечную палочку нашли во всех проверенных блюдах петербургской сети Pita's

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении кишечной палочки в готовой еде магазинов «Лента» и «ВкусВилл». В московской «Ленте» на Зелёном проспекте проверку не прошло мясо по-французски с рисом: количество микроорганизмов в блюде превысило допустимый показатель в 390 раз. В пасте карбонара из «ВкусВилла» на 1-й Владимирской улице превышение составило 21 раз. Результаты исследований направили в Роспотребнадзор, после чего торговые сети уведомили о выявленных нарушениях.

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Юрий Лысенко
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