Самое время для кишечной палочки: Какие сюрпризы нашли в популярных салатах «Санта Бремор»

В готовых салатах компании «Санта Бремор» выявили кишечную палочку и превышение допустимого количества бактерий в 30 раз. Как сообщает Mash, нарушения по результатам проверок Роспотребнадзора обнаружены в Тульской, Челябинской и Белгородской областях.

В Тульской области специалисты проверили салат «Сельдь под шубой». В продукте обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а общее количество микроорганизмов оказалось на 76% выше установленной нормы.

В Челябинской области претензии возникли к двум салатам бренда «Самое время». В винегрете допустимое количество бактерий было превышено в 30 раз, а в салате с птицей, фасолью и томатами — втрое.

В Белгородской области нарушения обнаружили в составе салата с копчёным мясом той же марки. Массовая доля жира составила 11,8% вместо заявленных 14,27–18,53%. Содержание углеводов, напротив, оказалось выше указанного диапазона: 10,6 грамма вместо 6,8–9,2 грамма.

Производитель продукции — белорусская компания «Санта Бремор», расположенная в Бресте. Её официальным представителем в России выступает АО «Русское море» из подмосковного Ногинска.

Покупатели также жалуются на качество готовых салатов в отзывах. Некоторые называют содержимое упаковок несъедобной массой.