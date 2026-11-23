Самолёт с юниорской сборной России по дзюдо, возвращавшейся с первенства мира в Ташкенте, совершил незапланированную посадку в Перми. Причиной стали временные ограничения на приём воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево, сообщили в Федерации дзюдо России.

Рейс SU1871 должен был доставить спортсменов в столицу, однако из-за ограничений борт направили на запасной аэродром. По предварительным данным федерации, прибытие команды в Шереметьево ожидалось в 13:30 по московскому времени.

Российские дзюдоисты возвращаются с первенства мира среди спортсменов до 21 года, проходившего в Узбекистане. В смешанном командном турнире сборная завоевала серебряные медали, уступив в финале Японии.

В составе команды выступила представительница Центра спортивной подготовки Пермского края Ксения Занозина. В решающем противостоянии она проиграла японской спортсменке после удушающего приёма.