Самолёт из Ташкента с юниорской сборной России по дзюдо запросил срочную посадку
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Самолёт с юниорской сборной России по дзюдо, возвращавшейся с первенства мира в Ташкенте, совершил незапланированную посадку в Перми. Причиной стали временные ограничения на приём воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево, сообщили в Федерации дзюдо России.
Рейс SU1871 должен был доставить спортсменов в столицу, однако из-за ограничений борт направили на запасной аэродром. По предварительным данным федерации, прибытие команды в Шереметьево ожидалось в 13:30 по московскому времени.
Российские дзюдоисты возвращаются с первенства мира среди спортсменов до 21 года, проходившего в Узбекистане. В смешанном командном турнире сборная завоевала серебряные медали, уступив в финале Японии.
В составе команды выступила представительница Центра спортивной подготовки Пермского края Ксения Занозина. В решающем противостоянии она проиграла японской спортсменке после удушающего приёма.
Бронзовыми призёрами командного турнира стали сборные Франции и Бразилии. Занозина тренируется в Чайковском под руководством Евгения Костенкова.
Ранее Life.ru сообщал, что 23 ноября временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели сразу в 12 российских аэропортах. Меры затронули авиагавани Самары, Ульяновска, Казани, Волгограда, Саранска, Бугульмы, Чебоксар, Ижевска, Нижнекамска, Кирова, Пензы и Саратова. В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.