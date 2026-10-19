Самолёт из Тель-Авива в Вену сел в Болгарии из-за угрозы минирования

Пассажирский самолёт авиакомпании Austrian Airlines, который летел из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в Болгарии после сообщения о возможном минировании. Экипаж изменил маршрут и направил Airbus A320 в аэропорт Софии. Об угрозе взрыва сообщила израильская газета Haaretz.

Авиакомпания подтвердила экстренную посадку. Представитель Austrian Airlines рассказала, что причиной изменения маршрута стала угроза безопасности на борту.

«Подтверждаем, что из-за угрозы самолёт, направлявшийся из Тель-Авива в Вену, экстренно сел в Софии», — сообщила представитель перевозчика.

Министерство транспорта Болгарии уточнило, что экипаж получил информацию об угрозе от гражданина Австрии, который не был пассажиром самолета, когда борт находился у границы с Румынией. После этого пилоты сообщили о возможном взрыве и решили приземлиться в Софии.

Посадка прошла без происшествий. На борту Airbus A320 находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. Специалисты приступили к проверке воздушного судна. После осмотра авиакомпания планирует оперативно оформить пассажиров на другие рейсы.