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Опубликовано 23 октября, 13:05

Самолёт Learjet 35A подал аварийный сигнал 7700 над Германией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Немецкий самолёт Learjet 35A передал аварийный сигнал Squawk 7700 во время полёта над Германией, после чего его отметка исчезла с карты Flightradar24 на небольшой высоте. Последний раз борт отслеживался при подлёте к аэропорту Любека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторингового сервиса.

Воздушное судно вылетело из Шлезвига в 09:22 по московскому времени и направилось на запад. Позднее самолёт начал выполнять многочисленные круги и петли над Северным морем, а затем изменил курс и полетел обратно.

Во время возвращения экипаж активировал код Squawk 7700, который используется для оповещения диспетчеров о чрезвычайной ситуации. В 11:05 мск самолёт перестал отображаться на Flightradar24 на высоте около 84 метров неподалёку от аэропорта Любека.

Причина подачи аварийного сигнала пока неизвестна. Информации о происшествии на борту, возможных пострадавших или официальном подтверждении посадки не поступало.

При этом исчезновение отметки воздушного судна с Flightradar24 на малой высоте само по себе не свидетельствует об авиакатастрофе. Сигнал транспондера может перестать отображаться из-за особенностей радиолокационного покрытия в районе аэропорта.

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Ранее Life.ru сообщал об экстренной посадке самолёта Aegean Airlines в Мюнхене после передачи аварийного кода 7700. Лайнер выполнял рейс из Салоников во Франкфурт, однако во время полёта экипаж сообщил о нештатной ситуации и изменил маршрут. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Мюнхена.

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Юрий Лысенко
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