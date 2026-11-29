Самолёт «Победы» экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за больного пассажира
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Пассажирский самолёт авиакомпании «Победа», летевший из Владикавказа в Москву, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
Находившийся в воздухе экипаж Boeing 737-800 объявил сигнал срочности и принял решение прервать полёт для оказания медицинской помощи пассажиру.
После приземления на борт поднялись медики. Когда необходимая помощь была оказана, лайнер вновь отправился в Москву и благополучно достиг пункта назначения, сообщает Baza.
Ранее Life.ru писал, что в ноябре у самолёта «Победы» отказал двигатель при заходе на посадку в московском аэропорту Внуково. Экипаж передал диспетчерам сигнал срочности и благополучно посадил лайнер.