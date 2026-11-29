Пассажирский самолёт авиакомпании «Победа», летевший из Владикавказа в Москву, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Находившийся в воздухе экипаж Boeing 737-800 объявил сигнал срочности и принял решение прервать полёт для оказания медицинской помощи пассажиру.

После приземления на борт поднялись медики. Когда необходимая помощь была оказана, лайнер вновь отправился в Москву и благополучно достиг пункта назначения, сообщает Baza.