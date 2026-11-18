Самолёт финской погранохраны Dornier 228-212 пролетел вблизи морской границы России в Финском заливе. Его маршрут изучило РИА «Новости» по данным отслеживания полётов.

Воздушное судно поднялось из аэропорта Турку в 18:06 мск и первоначально направилось на юг. Затем борт повернул на северо-восток, однако неподалёку от российских территориальных вод резко изменил курс. После этого он проследовал на юго-запад вдоль побережья Финляндии. По состоянию на 19:53 мск лайнер находился в районе Хельсинки.

Dornier 228 обычно используется пограничной службой республики для патрулирования внешних рубежей государства.