Самолёт погранохраны Финляндии вновь заметили у морской границы России
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Самолёт финской погранохраны Dornier 228-212 пролетел вблизи морской границы России в Финском заливе. Его маршрут изучило РИА «Новости» по данным отслеживания полётов.
Воздушное судно поднялось из аэропорта Турку в 18:06 мск и первоначально направилось на юг. Затем борт повернул на северо-восток, однако неподалёку от российских территориальных вод резко изменил курс. После этого он проследовал на юго-запад вдоль побережья Финляндии. По состоянию на 19:53 мск лайнер находился в районе Хельсинки.
Dornier 228 обычно используется пограничной службой республики для патрулирования внешних рубежей государства.
Ранее Life.ru сообщал, что 16 ноября самолёт такого же типа уже совершал полёт неподалёку от морской границы РФ. Тогда машина вылетела из Турку примерно в 18:30 по московскому времени. После взлёта она взяла направление на юго-восток и проследовала вдоль побережья. Приблизившись к российским территориальным водам, экипаж продолжил движение параллельно линии разграничения.