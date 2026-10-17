Самолёт пропал с радаров через 20 минут после взлёта: В Шотландии погибли подросток и пенсионер
В Шотландии при крушении самолёта погибли 16-летний подросток и пенсионер
Легкомоторный самолёт Piper Tomahawk II. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators
В Шотландии разбился легкомоторный самолёт Piper Tomahawk II, на борту которого находились 16-летний подросток и 80-летний мужчина. Оба погибли на месте происшествия, сообщила местная полиция.
Авиакатастрофа произошла 16 октября неподалёку от деревни Драймен в районе города Стирлинг. Экстренные службы получили сообщение о падении самолёта около 16:45 по местному времени. Прибывшие медики констатировали смерть двух человек.
По информации BBC, воздушное судно вылетело из аэропорта Глазго, однако уже примерно через 20 минут связь с ним прервалась. Впоследствии обломки обнаружили в окрестностях Драймена.
Примечательно, что в тот же день самолёт уже дважды поднимался в воздух. Один из полётов продолжался около 15 минут, другой — примерно два часа. Последний вылет закончился трагедией.
Разбившийся Piper Tomahawk II — небольшой одномоторный самолёт американского производства. Такие машины преимущественно используются для обучения пилотов и частных полётов.
Родственников погибших уведомили о случившемся. В районе катастрофы временно ограничили полёты, включая использование беспилотников. Причины падения самолёта устанавливает британское Управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB).
Ранее в пограничной службе Финляндии сообщили, что самолёт Red Sea Airlines, выполнявший рейс из Хургады в Санкт-Петербург, совершил промежуточную посадку в Хельсинки из-за ограничений на работу аэропорта Пулково. По данным ведомства, аэропорт Хельсинки использовали в качестве запасного аэродрома, и после дозаправки самолёт продолжил полёт в Петербург.
Больше новостей об авиакатастрофах, крушениях самолётов и расследовании крупных происшествий — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.