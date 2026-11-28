Американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II более четырёх часов патрулировал воздушное пространство вблизи границ Калининградской области. После завершения разведывательного полёта борт направился обратно в Румынию, следует из полётных данных, которые изучило РИА «Новости».

Самолёт вылетел из международного аэропорта имени Михаила Когэлничану в румынской Констанце около 10:45 мск и направился на север. С 13:00 до 17:20 мск разведчик совершал круговые манёвры вдоль границ российского региона. По состоянию на 17:50 мск воздушное судно держало курс на аэродром вылета.

Американская компания Leidos разработала ARTEMIS II на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650 и оснастила его оборудованием для радиолокационной разведки. Такие самолёты регулярно совершают полёты в районе Калининградской области, а также над Чёрным морем вблизи Крыма и других южных регионов России.