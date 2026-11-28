Швеция, Норвегия, Финляндия, Литва и Нидерланды подписали контракты на совместную закупку более 400 боевых машин пехоты CV90 на сумму свыше 60 миллиардов шведских крон (около 483,6 миллиарда рублей). Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на своей странице в социальной сети X, назвав сделку одним из крупнейших заказов в истории оборонной промышленности страны.

Из общего количества бронетехники 60 машин получит шведская армия. Как отметили в Минобороны Швеции, соглашение также предусматривает возможность приобретения ещё около 100 БМП. Поставщиком выступит компания BAE Systems Hägglunds, расположенная в городе Эрншёльдсвик.

По словам Кристерссона, совместная закупка позволит укрепить обороноспособность пяти европейских государств и усилить НАТО. Глава шведского правительства также отметил, что производитель продолжает совершенствовать боевые машины с учётом опыта их применения на Украине.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон, в свою очередь, заявил, что объединение заказов нескольких государств позволит предприятиям наращивать производственные мощности. Кроме того, участники соглашения рассчитывают упростить обслуживание техники и военное сотрудничество.