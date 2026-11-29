Самолёт-разведчик США более четырёх часов патрулировал границы РФ и Белоруссии
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Американский разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II вновь совершил многочасовой полёт вблизи российских и белорусских границ. Воздушное судно находилось в районе Калининградской области и стран Балтии более четырёх часов, следует из полётных данных, изученных РИА «Новости».
Разведчик прибыл из Румынии. В ходе полёта борт побывал в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии. После завершения патрулирования самолёт направился на юг Европы.
ARTEMIS II создан американской компанией Leidos на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650. Воздушное судно оснащено аппаратурой для ведения разведки и сбора информации.
Ранее Life.ru писал, что с начала 2026 года американский разведчик совершил 79 многочасовых полётов над Чёрным морем. Более 70 вылетов за тот же период зафиксировали в районе Калининградской области.