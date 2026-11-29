Американский разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II вновь совершил многочасовой полёт вблизи российских и белорусских границ. Воздушное судно находилось в районе Калининградской области и стран Балтии более четырёх часов, следует из полётных данных, изученных РИА «Новости».

Разведчик прибыл из Румынии. В ходе полёта борт побывал в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии. После завершения патрулирования самолёт направился на юг Европы.

ARTEMIS II создан американской компанией Leidos на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650. Воздушное судно оснащено аппаратурой для ведения разведки и сбора информации.