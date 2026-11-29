Разведывательный самолёт ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen около трёх часов находился в воздушном пространстве Финляндии вблизи российской границы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные агентством полётные данные.

Шведские военные самолёты регулярно совершают разведывательные полёты вблизи российских границ. Официальных комментариев Стокгольма относительно задач очередного полёта не приводится.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной активности НАТО в Европе. В самом альянсе объясняют усиление военного присутствия необходимостью сдерживания России.