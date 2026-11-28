Американский разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II вновь появился в районе Калининградской области. Борт прибыл из Румынии и начал патрулирование вдоль границ российского региона. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полётов.

Воздушное судно вылетело из международного аэропорта имени Михаила Когэлничану около 10:45 по московскому времени. Самолёт взял курс на север и проследовал вдоль границы Белоруссии с Польшей, направляясь к Балтийскому морю.

Примерно в 13:00 мск разведчик приступил к облёту Калининградской области. ARTEMIS II представляет собой модифицированный бизнес-джет Bombardier, переоборудованный американской компанией Leidos для выполнения разведывательных задач. Установленная на борту аппаратура предназначена для сбора и обработки информации в ходе полётов.

Такие вылеты у российских границ проводятся регулярно. Американские разведывательные самолёты неоднократно замечали в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над Балтийским и Чёрным морями.

На фоне активности авиации НАТО Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса вблизи российских рубежей. В МИД РФ подчёркивали, что Россия готова к равноправному диалогу, однако выступает против дальнейшей милитаризации Европы.

Ранее Life.ru писал, что американский самолёт-разведчик ARTEMIS II более пяти часов кружил возле Калининградской области. Борт выполнял манёвры в воздушном пространстве Польши и Литвы, не нарушая российскую границу.