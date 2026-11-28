В Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали жителя Свердловского района, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военнослужащих и военной технике. По данным ведомства, мужчина помогал СБУ собирать информацию для планирования ударов по позициям ВС РФ.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, задержанный передавал украинской стороне данные о местах размещения личного состава и техники российской армии. Предполагается, что полученные сведения могли использоваться ВСУ для подготовки огневых ударов.

Кроме того, по версии спецслужбы, мужчина самостоятельно снимал видеоролики, которые затем направлял украинским информационным ресурсам. В ФСБ утверждают, что записи носили постановочный характер и должны были создавать впечатление поддержки Киева местным населением.

«Преступник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж), ст. 276.1 УК России (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации)», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства сотрудничества задержанного с украинскими спецслужбами. Его личность, сроки передачи информации и другие подробности уголовного дела пока не раскрываются.

Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали двух мужчин, подозреваемых в публичном оправдании терроризма и призывах к убийству российских военнослужащих. Обвиняемые оставляли сообщения в открытых обсуждениях, участники которых придерживались антироссийских взглядов. Их публикации привлекли внимание сотрудников пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.