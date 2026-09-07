Самолёт разведки ВВС США летал над Баренцевым морем у границ России
Boeing RC-135V Rivet Joint. Обложка © Wikipedia
Американский самолёт радиоэлектронной и радиотехнической разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полёт над Баренцевым морем в нескольких сотнях километров от российских границ. Об этом свидетельствуют данные о маршруте воздушного судна, пишет РИА «Новости».
Борт ВВС США вылетел утром 5 сентября с британской базы. Около 8:00 мск он передавал сигнал над Норвегией. Его сопровождал самолёт-заправщик.
Затем Rivet Joint направился на север через Норвегию и примерно в 9:00 мск вышел в район Баренцева моря. Самолёт находился в нескольких сотнях километров от территории России.
Около 13:00 мск сигнал воздушного судна вновь зафиксировали над морем — также в нескольких сотнях километров от российско-норвежской границы.
В 16:00 мск американский самолёт вернулся на базу в Великобритании.
Ранее самолёт-разведчик НАТО Bombardier Artemis II два дня подряд выполнял полёты в районе Балтийского моря возле Калининградской области. Известно, что борт вылетал с аэродрома в румынской Констанце, где базируется на постоянной основе.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.