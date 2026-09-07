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Опубликовано 7 сентября, 04:24

Самолёт разведки ВВС США летал над Баренцевым морем у границ России

Boeing RC-135V Rivet Joint. Обложка © Wikipedia

Boeing RC-135V Rivet Joint. Обложка © Wikipedia

Американский самолёт радиоэлектронной и радиотехнической разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полёт над Баренцевым морем в нескольких сотнях километров от российских границ. Об этом свидетельствуют данные о маршруте воздушного судна, пишет РИА «Новости».

Борт ВВС США вылетел утром 5 сентября с британской базы. Около 8:00 мск он передавал сигнал над Норвегией. Его сопровождал самолёт-заправщик.

Затем Rivet Joint направился на север через Норвегию и примерно в 9:00 мск вышел в район Баренцева моря. Самолёт находился в нескольких сотнях километров от территории России.

Около 13:00 мск сигнал воздушного судна вновь зафиксировали над морем — также в нескольких сотнях километров от российско-норвежской границы.

В 16:00 мск американский самолёт вернулся на базу в Великобритании.

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Артём Гапоненко
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