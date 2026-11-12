Американский военный самолёт Boeing C-40 Clipper, на котором находились спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приземлился в Финляндии после их переговоров с Владимиром Путиным в Москве.

Согласно полётным данным, на которые ссылается агентство, воздушное судно совершило посадку в аэропорту Хельсинки примерно в 19:44 по московскому времени. О дальнейших планах американской делегации после прибытия в Финляндию не сообщается.

Перед вылетом из России Уиткофф и Кушнер провели в Кремле переговоры с российским президентом. Встреча продолжалась около двух с половиной часов и проходила в представительском кабинете главы государства.

С российской стороны в обсуждении участвовали помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Визит американских представителей состоялся после двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одной из главных тем московской встречи стало обсуждение предложений по урегулированию украинского конфликта, подготовленных Вашингтоном совместно с Киевом и европейскими партнёрами.

Ранее Кушнер сообщал, что после консультаций в Москве американские переговорщики намерены встретиться с Владимиром Зеленским в Дублине. При этом результаты беседы с Путиным на момент сообщения о посадке самолёта публично не раскрывались.