Иракские авиалинии ищут покупателя на Boeing 747-SP, который ранее использовал бывший президент страны Саддам Хусейн. Самолёт уже 35 лет находится в Тунисе, а теперь за него рассчитывают получить 900 тысяч долларов. О продаже сообщает агентство Ammon News со ссылкой на Iraqi Airways.

Бывший президентский лайнер находится в международном аэропорту Тозер-Нефта с 1991 года. Тогда иракские власти перебросили несколько самолётов за границу на фоне войны в Персидском заливе. С тех пор Boeing так и не вернулся на родину.

Вместе с ним авиакомпания намерена продать ещё один самолёт — Boeing 747-200. Его стоимость также составляет 900 тысяч долларов. Таким образом, за оба воздушных судна перевозчик рассчитывает выручить в общей сложности 1,8 миллиона.

Примечательно, что бывший борт Хусейна уже пытались продать в 2023 году. Тогда его оценивали примерно в 494 тысячи долларов. За три года запрашиваемая сумма выросла более чем на 400 тысяч долларов, или приблизительно на 82%.

Заявки потенциальных покупателей будет рассматривать специальная комиссия при посольстве Ирака в Тунисе. Она начнёт работу 21 декабря 2026 года и завершит приём предложений 5 января 2027-го.