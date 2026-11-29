Пассажирский Airbus A321 авиакомпании Eurowings, направлявшийся из Дюссельдорфа на Тенерифе, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после столкновения с птицей. На борту находились 152 человека. Маршрут зафиксировал сервис отслеживания полётов Flightradar24.

Неполадки возникли вскоре после взлёта. Экипаж заметил сильную вибрацию в одном из двигателей и решил не продолжать полёт над Атлантикой. По соображениям безопасности пилоты развернули лайнер обратно в Дюссельдорф, уточнило агентство DPA. Самолёт выполнял рейс EW9558. Около 08:20 по местному времени Airbus благополучно приземлился в аэропорту отправления. Информации о пострадавших не поступало.

Представитель Eurowings подтвердил DPA, что причиной возвращения стало столкновение с птицей. После посадки воздушное судно направили на техническую проверку, чтобы оценить состояние двигателя и возможные повреждения. Для пассажиров авиакомпания подготовила резервный борт, который доставил их в пункт назначения.

Ранее Life.ru писал, что чайка попала в двигатель пассажирского самолёта с 79 людьми на борту. Инцидент произошёл при вылете из казахстанского Усть-Каменогорска в Новосибирск. Из-за сильной вибрации экипаж вернулся в аэропорт, а при осмотре двигателя специалисты обнаружили повреждения четырёх лопастей вентилятора.