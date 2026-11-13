Самолёт Bombardier Global 7500, модель и регистрационный номер которого совпадают с данными борта спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, прибыл во Флориду после вылета из Ирландии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные полётные данные.

По информации агентства, воздушное судно покинуло аэропорт Дублина в 02:37 по московскому времени 13 ноября. Посадку во Флориде оно совершило в 10:50 мск.

Находились ли на борту Уиткофф и Джаред Кушнер, официально не подтверждено.

Накануне представители американского президента провели серию дипломатических встреч. Сначала они прибыли в Москву, где встретились с Владимиром Путиным после трёхсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби.

Переговоры в Кремле продолжались около двух с половиной часов. После этого американская делегация направилась в Ирландию, где Уиткофф и Кушнер встретились с Владимиром Зеленским.